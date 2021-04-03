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يوسف الشريف عن موكب المومياوات الملكية: "مصري وأفتخر"

السبت 03/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان يوسف الشريف، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.


وكتبت يوسف الشريف، عبر حسابه على تويتر: ‏"‏‏‏‏مصري وأفتخر ❤️✌️🇪🇬🇪🇬🇪🇬 ‎#تحيا_مصر ‎#موكب_المومياوات_الملكيه ".

في سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك عبرحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاُ:"بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

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يوسف الشريف نقل الموميا المومياوات الملكيه الموميا المتحف القومى

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