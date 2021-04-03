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محمد منير بعد نقل موكب المومياوات الملكية لمتحف الحضارة: فرحانين بهذا الحدث التاريخي

السبت 03/أبريل/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد المطرب محمد منير، باحتفالية نقل موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قائلًا "كلنا فرحانين بهذا الحدث المهم والتاريخي".

وأضاف "منير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن السياحة في مصر لا تحتاج إلى دعاية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم.

وتابع "أنا من صغري وأنا عايش بين الآثار، لم ندرك أهميتها إلا لما كبرنا وبقينا واعيين قد إيه حجم المكانة التاريخية التي يحتلها أي مصري، ونتمنى أن يكون هذا الموكب دليل مبشر على قدرة مصر على تخطي حادثي القطار وسفينة قناة السويس والكورونا وافتتاح متحف يضم كل ملوك وفراعنة مصر".

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