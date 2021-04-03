أحمد موسي يطالب بتحويل الميادين الرئيسية بالمحافظات إلى متاحف مفتوحة.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن ميدان التحرير تحول إلى متحف مفتوح في الوقت الحالي، بعد وجود المسلة والكباش به.



وتابع عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أن وزير السياحة خالد العناني، تعرض للانتقاد قبل وضع الكباش والمسلة داخل ميدان التحرير قبل تطويره.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير ميدان التحرير حتى يصبح مزارا سياحيًا، متابعا «ميدان التحرير بقى ميدان مصر الجديدة».



وطالب موسى بتحويل الميادين الرئيسية في جميع المحافظات إلى متاحف مفتوحة، وبها قطع أثرية حقيقية، وليست مقلدة، فلدنيا الكثير من الآثار موجودة في مخازن الآثار.





