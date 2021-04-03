البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك في رمضان

علن البنك المركزي السعودي أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

حيث بين أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء لمراكز التحويل المالية.

وأكد على أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة