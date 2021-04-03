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البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك في رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
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علن البنك المركزي السعودي أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

حيث بين أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء لمراكز التحويل المالية.

وأكد على أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة

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