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البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك في رمضان
السبت 03/أبريل/2021 - 09:51 م
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علن البنك المركزي السعودي أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر
رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.
حيث بين أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحا
وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء لمراكز التحويل المالية.
وأكد على أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10
مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.
فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق
5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة
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