"تنظيم مبهر" .. المصريون يشيدون بـ موكب المومياوات الملكية والنجوم المشاركين





انتهت منذ قليل الرحلة الذهبية الملكية والتي انطلقت من المتحف المصري في ميدان التحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، حيث وصل 22 مموياء ملكية من بينهم 4 مومياوات لملكات مصر وكان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وابدى المصريون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم وابهارهم بالصورة والتنظيم التي جاءت على مستوى عالمي وقام بتفيذها فريق عمل مصري صميم دون الاعتماد او تطبيق اي مرجعية اجنبية خلال تنظيم الحدث لانه فريد من نوعه ، في مختلف المجالات من حيث التصوير والاخراج والاضاءة واوكسترا نادر عباسي التي كانت بطل المشهد الاسطوري وخلقت حالة فنية تتماشى مع الاجواء الملكية للموكب.



وأشادوا بـ الاداء الغنائي للمطربات والازياء، كما اثنى رواد السوشيال ميديا على مقدمات الحفل من بينهن جاسمين طه زكي وناردين فرج وعلى مجهودات شركة ميديا هب سعدي – جوهر المنظمة للحفل.



واستقبل متحف الحضارة ملوك وملكات مصر القديمة بـ 21 طلقة مدفعية وسط مشهد مبهر وعظيم جعل المصريون يعيشون حالة من الفخر على حد وصفهم وجاءت التعليقات :" عاجز عن الوصف كلنا لازم نبقى فخورين ان كل ده حصل تحت اشراف مصريين 100% شكرا ميديا هب"، وايضا :" العرض والموكب والموسيقى والاخراج نحفة .. كل حاجة حلوة .. شغل عالي بجد"، اعرب احد رواد سوشيال ميديا عن فرحتهم بالحدث العالمي الفريد من نوعه قائلة :" لاول مرة في حياتي اعرف ان للفخر دموع ".



وحصل النجم خالد النبوي على اشادات كبيرة بعد عرض فيلم وثائقي بعنوان " مصر الحضارة" خلال الاحتفالية والذي رصد من خلاله حضارات مصر على مر العصور، كما تداولت صور لنجوم ونجمات مصر خلال مشاركتهم في الحدث العالمي منهم يسرا ، منى زكي، هند صبري ، نيللي كريم ، احمد عز ، احمد حلمي ، احمد السقا حيث ظهروا بأزياء مستوحاة من الحضارة الفرعونية.



يذكر أن مصر شهدت حدثا فريداً وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.