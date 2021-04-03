زاهي حواس لـ عمرو أديب: "لو عايز تتحنط احنطك" (فيديو)



وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل خطوات التحنيط معروفة، منوها بأنه كان يدهن الجسم باللون الأحمر قبل التحنيط ليكون الجثمان جميل في العالم الآخر، كاشفا أن هناك هيئة في أمريكا تقوم بتحنيط الأشخاص.



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".



وتابع: "إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".



وأضاف الرئيس السيسي: "إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن التحنيط لم يعد سرًا، مخاطبا الإعلامي عمرو أديب: "لو عايز تتحنط احنطك".