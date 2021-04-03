اتحاد الكرة يُخاطب ليفربول لمشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًا إلى نادي ليفربول الإنجليزي يطلب فيه تواجد محمد صلاح في قائمة المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل 2021.





حيث وضع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، محمد صلاح ضمن القائمة التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو، خاصة أن لوائح البطولة تمنح كل منتخب ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عامًا.





وأوضح شوقي غريب أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ18.





ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.



