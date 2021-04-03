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وزير الآثار يكشف رسالة الرئيس السيسي له بعد النجاح المبهر لحفل نقل المومياوات الملكية (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عبر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن فخره بالعمل مع هذا الجيل في قطاع الآثار، موضحا أنهم كانوا لا ينامون حتى يخرج هذا الحفل بشكل نفتخر به جميعًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «كنا بنام في الشارع منذ أيام لتنفيذ هذا الحفل التوعوي الحضاري الضخم، الذي بات حديث الجميع حتى الأطفال».

وتابع أن حفل نقل المومياوات الملكية شهد حضور الرئيس السيسي، ومعه الرجل الأول في السياحة عالميا، والرجل الأول في الآثار عالميا ما يدل على عظمة مصر وقيمتها.

ولفت إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يتحدث عن العالم كله، موضحا أن استقبال الرئيس السيسي لمومياوات 22 ملكة وملك رسالة للتاريخ، تدل على عظمة تاريخ الدولة المصرية.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن حدث اليوم نتاج عمل أشهر طويلة، مشيرا إلى أن متحف الحضارة تكلف نحو ملياري جنيه.

وأردف أن الرئيس السيسي وجه الشكر له على المجهود الكبير الذي تم بذله، وطالبه باستمرار العمل الجاد، حتى يخرج الحدث بالشكل الذي شاهدناه اليوم.

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