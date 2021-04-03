إنتر ميلان يحدد سعر بيع لوكاكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تحديد مسؤولي إنتر ميلان سعرا للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق الكروي الأول، وذلك تمهيدا لرحيله في الصيف القادم.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر مجبر على بيع لاعب أو اثنين من أفضل نجومه خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم".





وأضافت:"أن شركة سونينج، مالكة إنتر، ترغب في الحصول على قرض مالي لتسيير أعمال نيراتزوري حتى نهاية الموسم، ثم ستكون مجبرة على حصد الأموال من خلال بيع نجوم الفريق".





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلي أن هناك أكثر من لاعب مهدد بالرحيل عن صفوف الأنتر، لكن مسؤولي الفريق لم يحدد حتى الآن سوى سعر لوكاكو.





وتابعت:"إنتر يرغب في الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن لوكاكو، والأخير يحظى باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي".





وأختتمت:"اللاعبين الآخرين المهددين بالرحيل في إنتر، هم: نيكولو باريلا وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وميلان سكرينيار".



