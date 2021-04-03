هل يتأثر المتحف المصري بالتحرير بعد رحيل المومياوات الملكية؟ صباح عبدالرازق تُجيب

كشفت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، حقيقة تأثر المتحف بعد نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة.



وقالت "صباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: " إن المتحف لن يتأثر برحيل المومياوات الملكية، لأن هناك مجموعات أثرية هامة موجودة بالمتحف وسوف تعمل على جذب المزيد من السياح إليه".



وأضافت أنه تم الاستعداد لرحلة نقل المومياوات منذ ما يقرب من العامين لرؤية حالة كل مومياء وبيان مدى جاهزيتها للنقل.



وفي تصريحات سابقة تابعت مدير عام المتحف المصري بالتحرير "تم تجهيز المومياوات باستخدام الأشعة المقطعية وعمل البصمة الوراثية لجميع المومياوات وعمل التعقيم باستخدام مواد طباعية لا تؤثر على المومياء وتم تغليفها بطريقة آمنة في بيئة مناسبة تتناسب مع المومياء من حيث درجة الحرارة والرطوبة".



واستطردت "تم وضعها في صندوق خشبي على السيارات المخصصة لكل ملك وملكة وعليها اسم الملك باللغة العربية والانجليزية واسم الملك داخل الخرطوش الملكي بالكتابة المصرية القديمة، وهؤلاء المومياوات لن يتركوا فراغ لأن آثارهم موجودة داخل المتحف المصري".