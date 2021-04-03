مؤلف موسيقي فيلم "تعالوا مصر": أخذنا شهر ونص لتحديد عمل نقل المومياوات

أكد الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "تعالوا مصر"، أن الموسيقى أصبحت جزء للتعبير عن التاريخ، وعشنا تحدي لإيصال تاريخنا في آلة أصوات عصرية لتتماشي مع موكب المومياوات الملكية، قائلا "أخدنا شهر ونص لتحديد العمل والموسيقى بها".



وأضاف "خرما"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تاريخنا واستشكافات آثرية وحرية الأديان كانت إلهام له في اختيار الموسيقى الخاصة بفيلم "تعالوا مصر"، مشددًا على أن العمل به بصمة وفخر كبير بالملوك وبالمشاركة في العمل.



وكان قد تم عرض فيلم "تعالوا مصر" في احتفالية نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الاثار.