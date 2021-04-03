Advertisements

مؤلف موسيقي فيلم "تعالوا مصر": أخذنا شهر ونص لتحديد عمل نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "تعالوا مصر"، أن الموسيقى أصبحت جزء للتعبير عن التاريخ، وعشنا تحدي لإيصال تاريخنا في آلة أصوات عصرية لتتماشي مع موكب المومياوات الملكية، قائلا "أخدنا شهر ونص لتحديد العمل والموسيقى بها".

وأضاف "خرما"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تاريخنا واستشكافات آثرية وحرية الأديان كانت إلهام له في اختيار الموسيقى الخاصة بفيلم "تعالوا مصر"، مشددًا على أن العمل به بصمة وفخر كبير بالملوك وبالمشاركة في العمل.

وكان قد تم عرض فيلم "تعالوا مصر" في احتفالية نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الاثار.

أخبار تهمك

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك مولودية الجزائر (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

07:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة