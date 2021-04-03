أحمد موسى يطلق هاشتاج "مصر تبهر العالم" (فيديو)

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «مصر تبهر العالم»، تزامنًا مع موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



وتابع خلال حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بشأن موكب نقل المومياوات، قائلًا: "خالد العناني، وزير الآثار، مبهر في العرض، ولبق، ويتحدث بكل ثقة ودارس الموضوع بشكل جيد ويشرح بخبرة وبساطة وتلقائية".





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإخراج مبهر ومبدع والتصوير بديع والوزير خالد العناني يسترسل في المعلومات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسير بشموخ عظمة الأجداد، وتظهر قوة مصر صاحبة حضارة تمتد لـ 7 آلاف سنة.



وأردف أن ما حدث مشهد يليق بتاريخ وحضارة مصر العظيمة، مؤكدًا أن العرض مشرف، وجميعنا فخورين ببلدنا، وتاريخنا، ورجالنا، وكل من عمل في هذا العرض المبهر.



وأشار إلى أن المذيعات اللائي قدمن الاحتفالية كانوا قمة في اللباقة والشياكة، وتكلموا باحترافية أمام مشاهدين قد يكون تخطوا المليارات، موضحا أن اختيارهن كان على أعلى مستوى لأنهم صورة محترمة لمصر.



واستطرد موسى: «هي دي مصر العظيمة والقيمة التي تبهر العالم، وتقدم احتفالية تليق بالدولة الكبيرة صاحبة الحضارة والتاريخ» مؤكدا أن هاشتاج موكب نقل المومياوات الملكية يحتل الثاني عالميا، وهذا قليل ما يحدث أن يتصدر هاشتاج مصري التريندات العالمية، ما يبرهن على دور القوى الناعمة المصرية.

