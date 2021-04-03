Advertisements

أحمد موسى يطلق هاشتاج "مصر تبهر العالم" (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «مصر تبهر العالم»، تزامنًا مع موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وتابع خلال حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بشأن موكب نقل المومياوات، قائلًا: "خالد العناني، وزير الآثار، مبهر في العرض، ولبق، ويتحدث بكل ثقة ودارس الموضوع بشكل جيد ويشرح بخبرة وبساطة وتلقائية".


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإخراج مبهر ومبدع والتصوير بديع والوزير خالد العناني يسترسل في المعلومات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسير بشموخ عظمة الأجداد، وتظهر قوة مصر صاحبة حضارة تمتد لـ 7 آلاف سنة.

وأردف أن ما حدث مشهد يليق بتاريخ وحضارة مصر العظيمة، مؤكدًا أن العرض مشرف، وجميعنا فخورين ببلدنا، وتاريخنا، ورجالنا، وكل من عمل في هذا العرض المبهر.

وأشار إلى أن المذيعات اللائي قدمن الاحتفالية كانوا قمة في اللباقة والشياكة، وتكلموا باحترافية أمام مشاهدين قد يكون تخطوا المليارات، موضحا أن اختيارهن كان على أعلى مستوى لأنهم صورة محترمة لمصر.

واستطرد موسى: «هي دي مصر العظيمة والقيمة التي تبهر العالم، وتقدم احتفالية تليق بالدولة الكبيرة صاحبة الحضارة والتاريخ» مؤكدا أن هاشتاج موكب نقل المومياوات الملكية يحتل الثاني عالميا، وهذا قليل ما يحدث أن يتصدر هاشتاج مصري التريندات العالمية، ما يبرهن على دور القوى الناعمة المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان على أعتاب حسم مصير مبابي

منذ نصف ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

09:12 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

10:31 م

الأهلي يحسم مصير نجمه

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة