الجيش الأردني: طلبنا من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات تمس أمن البلاد

نفى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأردني اعتقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين.





وقال الحنيطي في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" مساء اليوم السبت، طٌلب منه "ولي العهد السابق" التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.





وأضاف، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، كما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.







