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بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

السبت 03/أبريل/2021 - 10:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
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أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقياداتها الممثلة في صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.

واكدت مصر في بيان رسمي أن "أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي، وحفظ الله المملكة من كل سوء".

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