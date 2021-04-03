المطالبة بتجسيد بطولات هيئة قناة السويس في فيلم سينمائي عالمي

صرح مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن توصيات مؤتمر "الإرادة المصرية..فرص وتحديات"، الذي أقيم بمكتبة مصر العامة لتكريم أبطال هيئة قناة السويس الذين شاركوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.





أوصى محمد سيف مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، بإنشاء أكبر ونش وأكبر قاطرة شد في العالم بسواعد مصرية 100% من العاملين بهيئة قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة بالامكانات والقدرات الهائلة بالهيئة بشكل أوسع لخدمة الوطن في شتى المجالات وليس فقط داخل الهيئة.



وأشار محمد سيف، إلى أن مناقشات المؤتمر أسفرت عن عدة توصيات، أهمها اختيار يوم تعويم السفينة في 29 مارس ليكون عيد عمال هيئة قناة السويس، وتجسيد بطولات أبطال الهيئة في فيلم سينمائي عالمي، ووضع مقررات في المدارس والجامعات لتدريس هذا الإنتصار.





شارك بالمؤتمر كل من: عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، ودكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، ودكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المنعم امام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والمهندس محمد بيوض، مؤرخ بورسعيدي، اللواء الدكتور محمد العناني، مدير أمن الاسماعيلية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية.