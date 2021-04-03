استاذ أشعة: "الملك سقنن رع أضرب بالبلطة في راسه بـ8 طعنات مميته في حربه ضد الهكسوس"



أكدت الدكتورة سحر سليم، استاذ الأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة، أن الملك سقنن رع لم يذكره التاريخ أنه شارك في أي حرب ضد الهكسوس، ولكن يوجد جروح فى وجه الملك جعلتنا نخوض سيناريوهات بأنه شارك في حرب ضد الهكسوس، كما أنه باكتشاف الأسلحة التي ضُرب بها كانت أسلحة لجنود الهكسوس.



وأضافت "سليم"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تجد خدش أو جرح واحد في جسد رمسيس الثالث، مؤكدة أن سقنن رع خضع لـ7 طعانات مميته، معقبة: "الملك تم أسره ومات وهو راكع".



وأشارت إلى أن سقنن رع تعرض لـ"احتفال إعدامي"، إذ أنه تم ضربه بالحربة والسهم والبلطة في رأسه، وتم أسره وقيد وتعرض لضربات كثيفة، كما أن سقنن رع استشهد في عمر الـ40 عام وطوله 172 سنتيمتر.