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بايرن ميونيخ يهزم لايبزيج ويقترب من التتويج بالدوري الألماني

السبت 03/أبريل/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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قطع فريق بايرن ميونخ خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي عبر الفوز على مضيفه لايبزيغ 1-صفر في مباراة القمة، التي جمعت بينهما يوم السبت بالمرحلة السابعة والعشرين.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليون غوريتسكا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38 بمساعدة توماس مولر، وخاض بايرن المباراة دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يغيب لأكثر من أسبوعين بسبب الإصابة.

وانفرد بايرن بصدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة متفوقا بسبع نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزيغ، محققاً فوزه العشرين مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم فيما خسر لايبزغ للمرة الرابعة مقابل 17 انتصارا وستة تعادلات.

ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم بالبوندسليغا بتسجيله 79 هدفا في الوقت الذي اهتزت فيه شباك الفريق 35 مرة بينما يمتلك لايبزيغ أقوى خط دفاع بالتساوي مع فولفسبورغ، حيث اهتزت شباك كل منهما 22 مرة.

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