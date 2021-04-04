تعرف على إجراءات إصدار بطاقة الصرف المفقودة أو الرقم السري

يبحث الكثيرين عن إجراءات إصدار بطاقة الصرف المفقودة أو الرقم السري، فنشرت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تلك الإجراءات.





وتستعرض " الفجر " تلك الإجراءات عبر السطور التالية:





- من فقد البطاقة أو الرقم السري بسرعة التوجه إلى الهيئة لتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية.





- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البريد أو البنك، على أن يتضمن الموافقة على تحويل المعاش المستحق على الحساب الجاري.





- في حال الرغبة في صرف المستفيد مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.





- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة "ميزة".



