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تعرف على إجراءات إصدار بطاقة الصرف المفقودة أو الرقم السري

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:56 ص
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
آيات عامر
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يبحث الكثيرين عن إجراءات إصدار بطاقة الصرف المفقودة أو الرقم السري، فنشرت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تلك الإجراءات.

وتستعرض "الفجر" تلك الإجراءات عبر السطور التالية:

- من فقد البطاقة أو الرقم السري بسرعة التوجه إلى الهيئة لتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية.

- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البريد أو البنك، على أن يتضمن الموافقة على تحويل المعاش المستحق على الحساب الجاري.

- في حال الرغبة في صرف المستفيد مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة "ميزة".

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية.

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