مدير متحف الحضارة: "مبروك للمصريين.. وإن شاء الله تكون فاتحة خير" (فيديو)



وأضاف أن متحف الحضارة سيستقبل الجمهور اعتبارا من الغد، ولكن المومياوات الملكية ستكون جاهزة لاستقبال الجمهور بدءا من يوم 18 إبريل.



وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المومياوات الملكية أصبحت الآن في الحفظ والصون لكل المصريين، لافتا إلى أن الجميع يشعر بالفخر من التنظيم الرائع للاحتفالية، والشعر بعظمة مصر.