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مدير متحف الحضارة: "مبروك للمصريين.. وإن شاء الله تكون فاتحة خير" (فيديو)
السبت 03/أبريل/2021 - 10:24 م
هدى عبدالرازق
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هنأ الدكتور أحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة، المصريين على نجاح فاعلية نقل المومياوات الملكية، قائلا: "مبروك للمصريين.. وإن شاء الله تكون فاتحة خير لمصر".
وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المومياوات الملكية أصبحت الآن في الحفظ والصون لكل المصريين، لافتا إلى أن الجميع يشعر بالفخر من التنظيم الرائع للاحتفالية، والشعر بعظمة مصر.
وأضاف أن متحف الحضارة سيستقبل الجمهور اعتبارا من الغد، ولكن المومياوات الملكية ستكون جاهزة لاستقبال الجمهور بدءا من يوم 18 إبريل.
وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المومياوات الملكية أصبحت الآن في الحفظ والصون لكل المصريين، لافتا إلى أن الجميع يشعر بالفخر من التنظيم الرائع للاحتفالية، والشعر بعظمة مصر.
وأضاف أن متحف الحضارة سيستقبل الجمهور اعتبارا من الغد، ولكن المومياوات الملكية ستكون جاهزة لاستقبال الجمهور بدءا من يوم 18 إبريل.
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