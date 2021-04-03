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تخوفات من ارتفاع حالات أفلاس الشركات في ألمانيا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
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حذر الرئيس التنفيذي لرابطة شركات صناعة المعادن في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فولكس شميت، من ارتفاع قوي في أعداد حالات إفلاس الشركات بسبب أزمة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شميت إن "تجاهل الحكومة الواضح عبر نظرتها الضيقة للخطر المتنامي لإفلاس العديد من الشركات، يسبب لي قلقا كبيرا".

وأضاف شميت أن تعليق البند الملزم بتقديم طلب إفلاس للشركات في حال عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها " أخفى المشكلة فقط لكن في الواقع هناك قنبلة موقوتة تدق وخطر انفجارها يزداد يوما بعد يوم"، بحسب "الألمانية".

وأعرب شميت عن عدم رضاه المبدئي عن سياسة الحكومة الاتحادية بشأن كورونا ولم يبد تفهما لتهديد الشركات بفرض اختبار إلزامي للكشف عن كورونا بالنسبة الشركات وقال:" الأمر الجدير بالملاحظة هو كيفية تجاهل المستشارة (انجيلا ميركل) للتدابير الشاملة التي تتخذها الشركات بنفسها وبتكلفة باهظة، وأعتقد أن التحالف المسيحي عليه أن يلتفت بشدة إلى أن الإسفين بين الحكومة

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