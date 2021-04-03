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الأهلي يحسم مصير نجمه

السبت 03/أبريل/2021 - 10:30 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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عقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي اتفاقا مع نجم هجوم الفريق صلاح محسن بشأن خطوة تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أمير توفيق وصلاح محسن من أجل الاتفاق على تجديد عقده وإضافة 3 مواسم جديدة.

وهناك اقتناعا كبيرا من جانب الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بقدرات صلاح محسن في ظل إصرار اللاعب على التطور سواء على الجانبين الفني أو البدني.

وكان مسئولو الأهلي قد قرروا تجديد عقد أكثر من لاعب في الفترة الماضية على رأسهم حمدي فتحي وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد شريف.

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