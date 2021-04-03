باريس سان جيرمان على أعتاب حسم مصير مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبحوا قريبين للغاية من اتخاذ قراراً في الفترة المقبلة بشأن نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.





وأفادت صحيفة لو باريسيان الفرنسية بأن النادي الفرنسي قد يوافق على السماح للنجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً بالرحيل في الصيف المقبل مع استمرار تعثر المفاوضات بشأن تجديد عقده.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن في ظل هذا الوضع فإن فكرة التخلي عن مبابي في الصيف المقبل واردة جداً لأنه قد يرحل مجاناً عندما ينتهي عقده في صيف 2022 وهذا ما لا يتصوره عقل لأن النجم الفرنسي سيجلب للنادي بمبلغ ضخم جداً في حالة بيعه.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز المهتمين بالنجم الفرنسي, حيثريعمل على التعاقد معه منذ فترة طويلة وهذا يجعل الأندية الأخرى تتجه لخيار التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.



