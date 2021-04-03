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عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الثاني للريدز أمام آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني للمباراوة ليعتلي بذلك الدولي المصري جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متفوقًا على هاري كين مهاجم توتنهام.

وكان البرتغالي دييجو جوتا قد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 64.

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محمد صلاح ليفربول صلاح الدورى الإنجليزي

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