اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلساته العامة، اليوم الأحد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة المحالة إليه من قبل مجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.



ومن المقرر، أن يناقش المجلس في جلسته، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.



‏ونص القانون على أن يُعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.



وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سُلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني.



أما إذا اجتمع الطرفين يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

