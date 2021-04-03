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الخارجية الأمريكية: الملك عبدالله شريك رئيسي لنا وندعمه بشكل كامل

السبت 03/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
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 أكدت الخارجية الأمريكية، أنها تتواصل مع المسؤولين الأردنيين وتدعم قيادة الملك عبد الله بن الحسين للأردن، كما أكدت أن الملك عبدالله شريك رئيسي للولايات المتحدة.



كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس يقف مع الأردن وكل الإجراءات التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة.



وأعلن الديوان الملكي السعودي، الوقوف إلى جانب الأردن حيث يوجد علاقات تربطنا مع الأردن وهي علاقات وثيقة وأمن البلدين لا يتجزأ.

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