الجمهور يفخر بهشام نزيه للموسيقى العالمية في موكب نقل المومياوات الملكية

انبهار رواد السوشيال ميديا بموسيقى هشام نزيه في موكب المومياوات الملكية



من انطلاق موكب المومياوات الملكية وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا وإشادة بالتنظيم وبالحفل، ولكن من أكثر العوامل التي تلقت الشق الأكبر من الإشادة جاء عن الجانب الموسيقي في الحفل والذي قام بتأليفه المؤلف الموسيقي هشام نزيه، حيث جاءت كل ردود الأفعال على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل وحتى الختام مرورا بالاغاني التي قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.