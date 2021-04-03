عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان رسمي، توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من المعهد العالي للدراسات المتطورة.





وجاء في بيان وزارة التعليم العالي المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة".





وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".





وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن فصل محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة بسبب انقطاع اللاعب عن استكمال دراسته بالمعهد، وهو الأمر الذي تم نفيه تمامًا من خلال بيان وزارة التعليم العالي.





الجدير بالذكر أن أزمة فصل محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة سبق وتكررت عام 2017، قبل أن تنفي الوزارة ذلك الأمر وقتها ايضا وتقدم اللاعب بطلب لتأجيل الامتحانات على أن يعود لاستكمال دراسته في وقت لاحق.



