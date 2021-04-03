Advertisements

بقيادة شيكابالا.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

افتتح يوسف أوباما التسجيل للقلعة البيضاء في الدقيقة السادسة من الشوط الأول إثر تمريرة أرضية عرضية من بن شرقي وصلت لأوباما الذي سددها مباشرة في شباك الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تمكن محمود عبد الرازق "شيكابالا" من تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض بعد استلم تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي، وسددها بطريقة رائعة في شباك مولودية الجزائر.

رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز غلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مولودية الجزائر عند النقطة الثامنة في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك شبكابالا الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي الدولي التونسي الابطال

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ يوم

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان على أعتاب حسم مصير مبابي

منذ نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أيمن حفني يقود الزمالك لتخطي النجوم ومواصلة صدارة الدوري

الزمالك يسحق المقاصة بالأربعة ويعود لصدارة الدوري المصري

الزمالك يتعثر أمام مولودية الجزائر في أولى مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال

الزمالك يهزم الإسماعيلي في مباراة دراماتيكية بالدوري المصري

عاجل - الزمالك يدرك التعادل أمام الترجي التونسي (فيديو)

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

09:12 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

10:31 م

الأهلي يحسم مصير نجمه

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة