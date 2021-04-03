بقيادة شيكابالا.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا





افتتح يوسف أوباما التسجيل للقلعة البيضاء في الدقيقة السادسة من الشوط الأول إثر تمريرة أرضية عرضية من بن شرقي وصلت لأوباما الذي سددها مباشرة في شباك الفريق الجزائري.





وفي الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تمكن محمود عبد الرازق "شيكابالا" من تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض بعد استلم تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي، وسددها بطريقة رائعة في شباك مولودية الجزائر.





رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز غلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مولودية الجزائر عند النقطة الثامنة في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.