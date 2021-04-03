وزارة الشباب والرياضة تبدأ فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان









بدأت فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه " إدارة الجامعات _ مكتب الشباب الافريقي " بوزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، مساء اليوم السبت، بفندق توليب بالمركز الأولميبي بالمعادي ويستمر حتي 8 أبريل 2021، بمشاركة 200 قيادة شبابية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين من بينهم الفئات الأكثر تأثيراً في المجتمع والنشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.





وتضمن اليوم الأول من مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان جلسة تعريفية تمهيدية تحدث في بدايتها الدكتور إبراهيم جمعة مسئول الأنشطة الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، مرحباً بالمشاركين فى المؤتمر ثم أوضح برنامج العمل فى اليوم الأول من المؤتمر بالإضافة إلى كافة القواعد والإرشادات الخاصة بالمؤتمر أعقبه حديث حسن غزالى، منسق عام المؤتمر ومنسق مكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة، الذي وجه الشكر فى بداية كلمته لفريق العمل الخاص بالمؤتمر على مجهوداتهم من أجل خروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف ثم تولى المدرب محمود كمال، استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة، الحديث عن طبيعة ورش العمل وموضوعاتها التي ستنفذ خلال فعاليات المؤتمر ثم تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات عمل لتختتم بعدها فعاليات اليوم الأول بأولى ورش عمل المؤتمر تحت عنوان " التربية المدنية " .

















ومن جانبه قال حسن غزالى، منسق عام المؤتمر ومنسق مكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة، فى كلمته الافتتاحية خلال فاعليات اليوم الأول أن مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان يعد أحد إسهامات الدولة المصرية في التفعيل الواقعي لشعار " إسكات البنادق " الذي تتبناه أجندة افريقيا 2063 وأيضا لآليات تنفيذ " الإطار القاري الخاص بالشباب والسلم والأمن الأفريقي " الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الافريقي مؤخرا والذي يحث على تشجيع ودعم مشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن على مستوى المنطقة بل وفي جميع أنحاء القارة مسترشدا بالمادة 17 من ميثاق الشباب الأفريقي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 للعام 2015 .





وأوضح منسق مكتب الشباب الافريقي، أن مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان هو أول مؤتمر شبابي جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم، ضمن مشروع " وحدة وادي النيل .. رؤي مستقبلية " في نسخته الثالثة تحت شعار " من أجل جنوب السودان "، حيث تم إطلاق هذا المشروع في عام 2016 من خلال مكتب الشباب الافريقي وإدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة ونظمت الفاعلية الأولي " المؤتمر الأول لطلاب مصر وجنوب السودان " ثم أعقبه " الملتقي الأول لشباب مصر والسودان " في عام 2018 مما يعكس بوضوح أهتمام الدولة المصرية على وجه العموم بقضايا الشباب الافريقي، وفى إطار نهج القيادة السياسية والدولة المصرية تجاه توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة في شتى المجالات .



