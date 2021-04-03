وزير الاثار: اكتشفت غلطة في الفيلم الترويجي للوزارة وخلصناه الساعة 5 عصرًا



كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن متابعته لردود الأفعال الدولية الخاص بموكب نقل المومياوات الملكية مع الوفود المشاركة في الحفل، مؤكدًا أن الحدث كان عالمي ومحترم، معقبًا: "سعدت باستقبال الرئيس لملوك مصر".



وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "الناس كلها كانت بتقول وخايفة أننا نعمل حدث وحفل بلدي.. وكنت بقلهم أطمنوا هنعمل حاجة محترمة"، مشددًا على أن كل تفصيله في الحفل لها معنى جيد، إذ أن اللجو الخاص بالحفل لهم معنى كبير بقيمة الملوك.



وأشار وزير الآثار الى أنه واجه أزمة صباح اليوم، متابعًا: "النهاردة الصبح أكتشفت غلطة في فيلم جهود الدولة.. وتم إعادة الفيلم وخلص الساعة 5 وعدته 30 مرة".