وزير التموين : توفير احتياطات استراتجية من السلع يمنع حدوث أزمات اقتصادية

أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن أهم أليات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية هو توفير السلع الاستراتيجية للمواطن واتاحتها بأسعار عادلة لجميع المواطنين وليس مجرد بطاقات التموين او وصول السلع التموينية المدعومة للمواطنين.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع مع المجلس الاعلس لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، «عندما توليت مهام الوزارة كان البعض يتحدث عن التسعيرة الجبرية ولكن ذلك الأمر أنتهى منذ زمن ولم يعد يمكن تنفيذه حاليا والدستور ينص على أن يكون الاقتصاد الوطني حر وعادل».

وأوضح أن المهم توافر السلع في الأسواق لضبط الأسواق لأنه بدون توفيرها يكون من الصعب ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن العمل على توفير الاحتياطي له أهمية كبيرة في الخروج من أي أزمات قد تمر بها البلاد.

وتابع: حينما توليت الوزارة كان هناك أزمة أرز وحينما طرحت المناقصات لم يتقدم أحد في حين أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولم يكن هناك احتياطي سكر، وكذلك كان رصيد القمح ١٨ يوما، ولذلك أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية، مضيفًا: للأسف لن نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع، لكننا في الجانب الآمن جدا.

وأعلن أنه بدأ اليوم موسم تسويق الأقماح، وفتحنا صومعتين مع مطاحن مصر العليا في أسوان، وكذلك صومعتين جدد في الوادي الجديد لاستقبال الأقماح، مشيرا إلى أن مصر لديها ٣.٦ شهر احتياطي استراتيجي للقمح، كاشفا عن أن استهلاكنا من القمح يبلغ ١٦ مليون طن سنويا، منهم ٩.٦ مليون في الرغيف البلدي.