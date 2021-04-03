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أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق نادي الزمالك فوزا هاما مساء اليوم السبت على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد 25 يوليو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الزمالك كلا من يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم مساء اليوم.

واتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا هاما تجاه اللاعبين بعد الفوز الهام في مباراة اليوم على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق الأبيض بعد الفوز في مباراة اليوم وظهور الفريق بمستوى مميز للغاية كما أحيا آماله في التأهل للدور المقبل من البطولة.

وجاء قرار مسؤولو الزمالك بصرف مكافآت للاعبين بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق في اللقاء ونجاحهم في العودة بالنقاط الثلاث.

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