السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بالحوامدية

سيطرت قوات الدفاع المدني بالجيزة على حريقًا إندلع داخل شقة سكنية بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.