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برشلونة يحدد نجمين في حالة فشله في التعاقد مع هالاند

السبت 03/أبريل/2021 - 11:03 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد رحيل نجمه الأورجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة حدد النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني كهدف رئيسي لدعم هجوم الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعي تماماً صعوبة الصفقة في ظل رغبة عديد الأندية بالتعاقد مع هالاند بالإضافة إلى سعر النجم النرويجي الذي قد يصل الى 150 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنترميلان الإيطالي كبدلاء في حال فشله في التعاقد مع هالاند.

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