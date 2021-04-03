يسرا بعد مشاركتها بحفل نقل المومياوات الملكية: بكيت خلف الكواليس من فرحتي وفخري ببلدي

قالت الفنانة يسرا، إن مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة كان شرف كبير، مؤكدًا أنها لا تتردد في المشاركة في أي حدث يخص حضارة مصر والكنز العظيم الذي وهبها الله لها.



وأضافت "يسرا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بشكر الرئيس لولاه ولولا وقفته وقيامه بترميم المتاحف مكنتش ظهرت بهذا الشكل، مصر عندها كنوز غير عادية نتباهى بها أمام العالم كله".



وتابعت "سعيدة وفخورة بهذه المشاركة وأبين عظمتها وجمالها، وبكيت خلف الكواليس خلال مشاهدتي للحفل، وأنا قعدت أعيط من فرحتي وفخري ببلدي، مش قادرة أحكيلك فرحتي قد ايه إزاي".



