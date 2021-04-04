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أبرز تعليقات النواب حول مراسم نقل المومياوات الملكية.. تعرف عليها (إنفوجراف)
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:50 ص
عبداللطيف هيبة
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أشاد عدد من نواب البرلمان بمراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وجاءت التعليقات كالتالي:
نورا علي: نقل المومياوات مشهد عالمي يكتب اسم مصر بالذهب.
النائب عمرو هندي: نقل المومياوات تم استغلاله بشكل مثالي للترويج السياحي لمصر.
حازم الجندي: مصر تبرهن على عظمتها وعظمة حضارتها مجددًا.
ياسر الهضيبي: نقل "المومياوات الملكية" عكس عبقرية الحضارة المصرية المتفردة.
أمل رمزى: موكب نقل المومياوات يبعث رسالة للعالم بقدرة مصر وقوتها.
عبدالرحيم كمال: حدث نقل "المومياوات الملكية" خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية.
حاتم عبدالعزيز: نقل المومياوات إلى المتحف القومى حدث تاريخي لا مثيل له.
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