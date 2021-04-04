أبرز تعليقات النواب حول مراسم نقل المومياوات الملكية.. تعرف عليها (إنفوجراف)

أشاد عدد من نواب البرلمان بمراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وجاءت التعليقات كالتالي:





نورا علي: نقل المومياوات مشهد عالمي يكتب اسم مصر بالذهب.





النائب عمرو هندي: نقل المومياوات تم استغلاله بشكل مثالي للترويج السياحي لمصر.





حازم الجندي: مصر تبرهن على عظمتها وعظمة حضارتها مجددًا.





ياسر الهضيبي: نقل "المومياوات الملكية" عكس عبقرية الحضارة المصرية المتفردة.





أمل رمزى: موكب نقل المومياوات يبعث رسالة للعالم بقدرة مصر وقوتها.





عبدالرحيم كمال: حدث نقل "المومياوات الملكية" خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية.



