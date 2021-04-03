العازفة رضوى البحيري تتصدر تريند "تويتر" عقب تألقها في موكب نقل المومياوات الملكية

تصدر اسم العازفة رضوى البحيري تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب تألقها في وكب نقل المومياوات الملكية اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تألق عدد من نجوم الفن في فقرات خاسة لموكب نقل الموميات، ومنهم يسرا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.