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عازفة التيمباني باحتفالية نقل المومياوات: "عزفنا بكل جوارحنا" (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت الفنانة رضوى البحيري، عازفة التيمباني باحتفالية نقل المومياوات الملكية، عن سعادتها باعجاب الجميع بالمقطوعة الموسيقية التي قدمتها في الاحتفالية، معلقة: "كلنا كنا فخورين بالحدث.. وعزفنا بكل جوارحنا".

وأشارت "البحيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أغلب من يعزفون على آلة التيمباني هم من الرجال، مضيفة ضاحكة: "بس الستات لازم تاخد حقها".

وأضافت أنها كانت تشعر بالخوف أثناء خروجها للمسرح، معلقة: "كنت مرعوبة، وساقعة جدا"، لافتا إلى أنهم يستمدوا شعورهم أثناء العزف من المايسترو، متابعة: "المايسترو جعلنا نشعر أننا هنكسر الدنيا".

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