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عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

السبت 03/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد (5 جويلية) في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية الزمالك في شباك مولودية الجزائر عن طريق، يوسف إبراهيم أوباما بالدقيقة 7، وأضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 32 من زمن المباراة، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وفي نفس المجموعة خسر فريق الترجي التونسي أمام نظيره تونجيث السنغالي بنتيجة 2-1.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على المولودية:

- الترجي التونسي 10 نقاط 
- مولودية الجزائر 8 نقاط
- الزمالك 5 نقاط
- تونجيث السنغالي 4 نقاط

كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال؟

يحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، مع خسارة فريق مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي، حتى يتأهل الفريق الأبيض إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي يوم السبت الموافق 10 أبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، ويلتقي في نفس اليوم الترجي مع مولودية الجزائر.

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