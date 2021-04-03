أول تعليق من رضوى البحيري عقب تألقها في موكب نقل المومياوات

علقت العازفة رضوى البحيري على تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي معها، عقب تألقها في موكب نقل المومياوات الملكية.



وقالت من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC": "كنا فخورين بالحدث، وكان علينا العزف بكل جوارحنا»، وختمت حديثها: "كنت مرعوبة جدا".



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.