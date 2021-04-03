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أول رد فعل من رئيس الزمالك بعد عبور عقبة مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب  جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء اليوم بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.

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