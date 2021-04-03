سيراميكا كليوباترا يعمق من جراح الإسماعيلي في الدورى





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزًا غاليًا على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





افتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل للنادى الإسماعيلي في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول من ركلة جزاء، إلى أن أدرك سيراميكا كليوباترا التعادل عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة.





واشتعلت أحداث اللقاء بعد الهدفين ليواصل سيراميكا كليوباترا الضغط علي الإسماعيلي ليسجل هدف التفوق عن طريق محمد إبراهيم في الدقيقة 77 ليخطف فوزًا هام خارج الديار يساعد الفريق في العودة من جديد للمنافسة علي المربع الذهبى.





وبهذه النتيجه يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى النقطة 24 ويظل بالمركز الثامن بجدول الترتيب بينما يظل الدراويش في المركز 17 برصيد 11 نقطة.



