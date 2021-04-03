متحدثة السياحة عن حفل موكب المومياوات الملكية: "مكنش فيه حاجة متسابة للصدفة" (فيديو)

أشادت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، بخروج احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية بهذه الصورة المبهرة والتي بها قدر كبير من الإتقان والحرفية.



وقالت "سها" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "نبارك لأنفسنا ونبارك لمصر كلها بنجاح هذا الحدث المبهر، الحب هو اللي خلى هذا الحدث بهذا القدر من الإتقان والحرفية".



وأضافت "كل أجهزة الدولة شاركت ودعمت خروج هذا الحدث بهذا الشكل والاستعدادات كانت تتم وفق خطط طويلة وجهد مبذول من فريق العمل وكل المشاركين في هذا الحدث وجميع من تطوع وجميع من شارك من الفنانين والاوركستر، مكنش فيه حاجة متسابة للصدفة، والجميع عمل بحب وجهد ورغبة في إبهار العالم بحضارتنا العظيمة".



