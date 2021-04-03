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بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري

السبت 03/أبريل/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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 تصدرت العازفة رضوى البحيري، التريند على موقع جوجل، بعدما أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب روعة عزفها في حفل موكب نقل المومياوات، والذى شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم السبت.

 

ويرصد "الفجر الفني" مالا يعرفه البعض عن رضوى البحيري:

 

1-ـرضوى البحيري هي عازفة الطيمبان.

 

2- تعمل في أوركسترا أوبرا القاهرة.

 

3- أشادت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي باختيار المايسترو المصري نادر عباسي لقيادة "اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني" الخاص بموكب المومياوات الملكية.

 

4- كانت تعمل في وقت سابق، عازفة بدار الأوبرا المصرية.

5- تميزت بكاريزما خاصة وصفها البعض بأنها ملكة ضمن ملكات الفراعنة.

وحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري
بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري
بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري
بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري
بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري
بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن العازفة رضوى البحيري

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