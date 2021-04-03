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عاجل.. بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد تعادل قاتل أمام المريخ السوداني

السبت 03/أبريل/2021 - 11:25 م
وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي
علي نبوي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة، لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف الساعة عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

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