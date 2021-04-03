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التعاون الخليجي: أمن الأردن من أمن دول المجلس

السبت 03/أبريل/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن دعم مجلس التعاون لمملكة الأردن فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الحجرف، أن أمن الأردن من أمن دول المجلس انطلاقا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.

كما أكد على “مسانده مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق”، متمنيا للأردن دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

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