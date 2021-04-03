24 مسؤول أجنبي حضر موكب المومياوات الملكية

شارك مساء اليوم فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة في القاهرة.



وجاء في مقدمة الحضور زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، وأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.



وحضر ٢٠ سفيرًا من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الاوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وايطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.