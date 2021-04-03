خبيرة أثار: مشروع المومياوات اسهم في كشف حقيقة مقتل سقنن رع وكيفية قتل رمسيس الثالث

قال الدكتورة سحر سليم خبير المسح الضوئي للمومياوات الفرعونية إن فكرة مشروع المومياوات المدشن منذ 2005 اسهم في كتابة تاريخ لكثيرمن المومياوات التي لم نكن نعرف عنها معلومات كافية.



وأوضحت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مشروع المومياوات اسهم في كشف حقيقة مقتل سقنن رع وكيفية قتل رمسيس الثالث ونحره.



وأشارت إلى أن جميع المعلومات الموجودة ضمن كتالوج المومياوات مثبتة عليمًا وموثقة بالفحص المقطعي، مشيرة إلى أنه منذ تدشين هذا المشروع جرى دراسة وضع نحو 40 مومياء لملوك وملكات منهم 22 مومياء تم نقلها لمتحف الحضارة.



وأوضحت أن تخصص اشعة الاثار يكشف جوانب عديدة من حياة الملوك والملكات عبر دراسة علمية لهذا الجسد المحفوظ ونحدد من خلالها السن والمرض إن أصيب والنوع إن لم يكن محددًا ذكرا أو أنثى أو حتى طريقة التحنيط أو التمائم الموجودة بجوار الجسد أو الثروات الذهبية أو طريقة الموت.



وحول تعرض مومياء الملك " سقنن رع " للقتل قالت: " استطعنا بواسطة الفحص العلمي ومعاينة جراحه تحديد نوع الأسلحة التي تعرض لها عبر مطابقتها مع الأسلحة الموجودة في المتحف ليس ذلك فقط بل وكواليس اليوم الأخير في حياته قبل وفاته.

وأكملت "اثبتت المعلومات العلمية الموثقة أنه هو من بدأ مواجهة الهكسوس قبل أن يكملها نجله الأصغر أحمس الأول، ومن ثم يعتبر البحث العلمي والمعاينة والفحص بمثابة إعادة لكتابة التاريخ لكون أوراق التاريخ لم تنصف سقنن رع باعتباره البوابة الاولى التي فتحت المواجهة مع الهكسوس ".



واستطردت: " هناك العديد من القصص التي أثبتانها علميًا ولم تكن مذكورة في التاريخ هذا لو تحدثنا على سبيل المثال عن مومياء رمسيس الثالث الذي تعرض لمؤامرة لقصره ولكن لم يحدد التاريخ هل قتل أم لا ؟ استطعنا عبر الفحص العلمي والمعاينة عبر الاشعة المقطعية أنه مات منحورًا عبر مهاجم من الخلف بواسطة خنجر ثم مهاجم من الأمام استخدم بلطة في قطع جزء من قدمه في الامام ومن ثم خلصت الدراسة إنه تم منحورًا ليس ذلك فقط بل حددنا مسرح الجريمة التي وقعت قبل 3 الالاف سنة ".

