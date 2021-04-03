Advertisements

خبيرة أثار: مشروع المومياوات اسهم في كشف حقيقة مقتل سقنن رع وكيفية قتل رمسيس الثالث

السبت 03/أبريل/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتورة سحر سليم خبير المسح الضوئي للمومياوات الفرعونية إن فكرة مشروع المومياوات المدشن منذ 2005 اسهم في كتابة تاريخ لكثيرمن المومياوات التي لم نكن نعرف عنها معلومات كافية.

وأوضحت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مشروع المومياوات اسهم في كشف حقيقة مقتل سقنن رع وكيفية قتل رمسيس الثالث ونحره.

وأشارت إلى أن جميع المعلومات الموجودة ضمن كتالوج المومياوات مثبتة عليمًا وموثقة بالفحص المقطعي، مشيرة إلى أنه منذ تدشين هذا المشروع جرى دراسة وضع نحو 40 مومياء لملوك وملكات منهم 22 مومياء تم نقلها لمتحف الحضارة.

وأوضحت أن تخصص اشعة الاثار يكشف جوانب عديدة من حياة الملوك والملكات عبر دراسة علمية لهذا الجسد المحفوظ ونحدد من خلالها السن والمرض إن أصيب والنوع إن لم يكن محددًا ذكرا أو أنثى أو حتى طريقة التحنيط أو التمائم الموجودة بجوار الجسد أو الثروات الذهبية أو طريقة الموت.

وحول تعرض مومياء الملك " سقنن رع " للقتل قالت: " استطعنا بواسطة الفحص العلمي ومعاينة جراحه تحديد نوع الأسلحة التي تعرض لها عبر مطابقتها مع الأسلحة الموجودة في المتحف ليس ذلك فقط بل وكواليس اليوم الأخير في حياته قبل وفاته.
وأكملت "اثبتت المعلومات العلمية الموثقة أنه هو من بدأ مواجهة الهكسوس قبل أن يكملها نجله الأصغر أحمس الأول، ومن ثم يعتبر البحث العلمي والمعاينة والفحص بمثابة إعادة لكتابة التاريخ لكون أوراق التاريخ لم تنصف سقنن رع باعتباره البوابة الاولى التي فتحت المواجهة مع الهكسوس ".

واستطردت: " هناك العديد من القصص التي أثبتانها علميًا ولم تكن مذكورة في التاريخ هذا لو تحدثنا على سبيل المثال عن مومياء رمسيس الثالث الذي تعرض لمؤامرة لقصره ولكن لم يحدد التاريخ هل قتل أم لا ؟ استطعنا عبر الفحص العلمي والمعاينة عبر الاشعة المقطعية أنه مات منحورًا عبر مهاجم من الخلف بواسطة خنجر ثم مهاجم من الأمام استخدم بلطة في قطع جزء من قدمه في الامام ومن ثم خلصت الدراسة إنه تم منحورًا ليس ذلك فقط بل حددنا مسرح الجريمة التي وقعت قبل 3 الالاف سنة ".

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من رئيس الزمالك بعد عبور عقبة مولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحدد نجمين في حالة فشله في التعاقد مع هالاند

منذ ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

11:11 م

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

11:37 م

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة