Advertisements

موكب المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
عمرو عبد العاطي
Advertisements
موكب المومياوات
موكب المومياوات

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول رد فعل من رئيس الزمالك بعد عبور عقبة مولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحدد نجمين في حالة فشله في التعاقد مع هالاند

منذ ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 7 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

11:11 م

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

11:00 م

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة