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مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية: مجهود سنة كاملة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:15 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
شيماء حسن
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أعرب أحمد المرسي، مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية، عن فخره وسعادته بمشاركته في حفل نقل المومياوات الملكية.

وقال "المرسي" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "أنا فخور وسعيد جدًا بتقدير الناس للمجهود الكبير الذي قام به فريق العمل".

وأضاف مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية: "هذا العمل هو مجهود سنة كاملة، ومشاركة أعداد كبير من فريق الإضاءة وكان فيها كاميرات كبيرة ومصممين ملابس والناس اللي ورا الكواليس كانت كبيرة، وهذا عمل جماعي وكلنا فخورين بالجودة اللي طلعت والنتيجة المشرفة".

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