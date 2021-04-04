مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية: مجهود سنة كاملة

أعرب أحمد المرسي، مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية، عن فخره وسعادته بمشاركته في حفل نقل المومياوات الملكية.





وقال "المرسي" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "أنا فخور وسعيد جدًا بتقدير الناس للمجهود الكبير الذي قام به فريق العمل".



